Abbattute prive di forza
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Abbattute prive di forza' è 'Accasciate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ACCASCIATE
Perché la soluzione è Accasciate? Le persone accasciate sono quelle che, a causa di stanchezza o sconforto, si trovano prive di forza e si lasciano cadere o appoggiano il corpo senza energia. La loro postura riflette uno stato di debolezza o di sconforto, spesso legato a un momento di crisi o a una condizione di affaticamento estrema. Queste figure trasmettono una sensazione di vulnerabilità e di mancanza di resistenza, rendendo evidente la loro condizione di totale spossatezza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abbattute prive di forza". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Abbattute prive di forza nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Accasciate
Questa pagina è dedicata alla definizione "Abbattute prive di forza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abbattute prive di forza" conferma che la soluzione 'Accasciate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Accasciate
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abbattute prive di forza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Accasciate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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