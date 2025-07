Pioggia a cioè in abbondanza nei cruciverba: la soluzione è Catinelle

CATINELLE

Curiosità e Significato di Catinelle

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Catinelle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Catinelle? Catinelle sono recipienti, spesso di metallo o plastica, usati per raccogliere acqua piovana o altri liquidi. Il termine richiama l'immagine di contenitori utili per raccogliere le abbondanti precipitazioni, come suggerisce il gioco di parole con pioggia a cioè in abbondanza. Sono strumenti semplici, ma essenziali, per sfruttare l'acqua naturale e conservarla per vari usi domestici o agricoli.

Come si scrive la soluzione Catinelle

Se "Pioggia a cioè in abbondanza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

