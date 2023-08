Medicamento emolliente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medicamento emolliente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPIASTRO

Significato/Curiosita : Medicamento emolliente

un emolliente è una sostanza atta a rendere molle, liscio, morbido. nel farmaco si intende per emolliente anche la proprietà di un medicamento che difende... Direttamente sulla pelle. il cataplasma, che non va confuso con l'empiastro, impiastro o cerotto, appartiene alla famiglia delle preparazioni galeniche, in onore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

