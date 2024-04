La Soluzione ♚ Lavorano abbattendo alberi nelle foreste

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Lavorano abbattendo alberi nelle foreste. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOSCAIOLI

Curiosità su Lavorano abbattendo alberi nelle foreste: Gli alberi per utilizzare il legno nell'edilizia; quando questa piccola corsa all'oro terminò, alcuni dei minatori divennero boscaioli, abbattendo molti... L'espressione "alla boscaiola" è utilizzata per indicare diversi tipi di piatti conditi con una salsa o ragù a base di funghi, diffusa nella cucina italiana. Ne esistono diverse varianti locali, che prevedono oltre ai funghi l'aggiunta di diversi ingredienti quali carni di maiale (pancetta affumicata, prosciutto cotto o salsiccia sbriciolata) e, in diverse combinazioni, piselli, olive nere, pomodorini pachino o, in alternativa, panna da cucina. Il tipo di funghi impiegato varia anch'esso, sebbene si preferiscano solitamente i porcini e i finferli freschi.

