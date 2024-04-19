Essere assente o fallire il bersaglio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Essere assente o fallire il bersaglio' è 'Mancare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANCARE

Perché la soluzione è Mancare? Mancare si riferisce all'atto di non raggiungere un obiettivo o di essere assenti in modo temporaneo o permanente. Quando si parla di mancare, si intende anche il fallimento nel centrare un bersaglio o nel soddisfare una aspettativa. La parola può indicare un'assenza fisica o un'imprecisione nel compiere una determinata azione. In ogni caso, il suo significato sottolinea l'assenza di successo o di presenza in un contesto specifico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Essere assente o fallire il bersaglio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Essere assente o fallire il bersaglio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mancare

La soluzione associata alla definizione "Essere assente o fallire il bersaglio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Essere assente o fallire il bersaglio" conferma che la soluzione 'Mancare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mancare

M Milano A Ancona N Napoli C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Essere assente o fallire il bersaglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mancare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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