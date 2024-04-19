Le cercano i vinti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le cercano i vinti' è 'Rivalse'.

SOLUZIONE: RIVALSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le cercano i vinti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le cercano i vinti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Rivalse? Le rivalse sono azioni di ritorsione che si compiono contro chi ha sconfitto o umiliato, cercando di riparare un torto subito. Spesso sono motivate dal desiderio di vendetta e di ristabilire un senso di giustizia personale. Chi le mette in atto vuole riequilibrare il rapporto di forza e dimostrare di non essere stato sconfitto senza reagire. Sono comportamenti legati alla voglia di rivalsa, che spinge a rispondere alle offese o alle umiliazioni.

Per risolvere la definizione "Le cercano i vinti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le cercano i vinti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rivalse:

R Roma I Imola V Venezia A Ancona L Livorno S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le cercano i vinti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

