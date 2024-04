La definizione e la soluzione di 10 lettere: La cercano gli asceti. SOLITUDINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La solitudine è un brano musicale interpretato dalla cantante italiana Laura Pausini e pubblicato nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. La canzone ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione Novità e consentendo a Laura Pausini di raggiungere la popolarità nel proprio paese d'origine. In seguito il brano è stato pubblicato anche in altri paesi europei, ottenendo un riscontro commerciale positivo soprattutto in Belgio, in ...

solitudine ( approfondimento) f sing (pl.: solitudini)

(sociologia) (psicologia) l'essere senza alcuno accanto (senso figurato) condizione di un luogo non abitato (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu grazie ad un periodo di solitudine iniziò la via del pentimento (per estensione) momentaneo isolamento, anche pacifico tra sé e sé beh, un po' di solitudine qualche volta... (per estensione) spesso transitoria, anche condizione di malinconia che può portare al pianto e, talvolta, a riflessioni sulla propria esistenza per un breve istante percepì la solitudine come proprio sentimento ed attorno a lui

Sillabazione

so | li | tù | di | ne

Pronuncia

IPA: /soli'tudine/

Etimologia / Derivazione

dal latino solitudo che deriva da solus cioè "solo"

Citazione

Sinonimi

isolamento, lontananza, abbandono, emarginazione, segregazione

luogo disabitato, ritiro, eremo, recesso

(senso figurato) raccoglimento

Contrari

affollamento, ressa, compagnia, folla, calca

(per estensione) (senso figurato) caos

Parole derivate

anti-solitudine

Termini correlati

solo, solitario

( per estensione ) ascesi

ascesi ( per estensione ) etica

etica ( per estensione ) famiglia, amicizia, lavoro

famiglia, amicizia, lavoro (per estensione) (gergale) anno sabatico

Proverbi e modi di dire