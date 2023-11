La definizione e la soluzione di: Le soddisfazioni che si cercano per rifarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIVALSE

Significato/Curiosita : Le soddisfazioni che si cercano per rifarsi

Il diritto di rivalsa, nel diritto tributario, è il diritto del soggetto passivo del tributo di richiedere ad un altro soggetto una somma di denaro pari al tributo di cui è debitore.

