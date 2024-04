La Soluzione ♚ Cadevano dopo le calende

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Cadevano dopo le calende. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDI

Curiosità su Cadevano dopo le calende: Al giorno in cui cadevano le calende, none o idi successive. così, mentre i moderni calendari conteggiano il numero di giorni dopo il primo di ogni mese... Idi Amin Dada, all'anagrafe Idi Amin Dada Oumee (Koboko, 17 maggio 1925 – Gedda, 16 agosto 2003), è stato un politico, generale e dittatore ugandese, Presidente dell'Uganda dal 1971 al 1979. La sua condotta in Uganda fu improntata alla più settaria violenza, includendo la persecuzione razziale degli Acholi, Lango, Indiani e altri gruppi etnici inclusi quelli di religione induista e cristiana. L'ammontare delle vittime causate dal regime di Amin non è mai stato quantificato in maniera precisa. Una stima della International Commission of Jurists ha ipotizzato che esse siano non meno di 80.000 e verosimilmente vicine ai 300.000. Un'altra ...

