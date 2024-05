La Soluzione ♚ Con le idi e le calende La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NONE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Con le idi e le calende. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Con le idi e le calende: Calendario) si misura in avanti rispetto al giorno in cui cadevano le calende, none o idi successive. così, mentre i moderni calendari conteggiano il numero... None – comune italiano in provincia di Torino None – particolari giorni del calendario romano None – EP del gruppo musicale svedese Meshuggah

Altre Definizioni con none; calende;