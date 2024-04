La Soluzione ♚ È vicina a Sesto Calende

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARONA

Curiosità su E vicina a sesto calende: Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. sesto calende (sèst in dialetto varesotto) è un comune italiano di 11 160 abitanti della provincia... Arona (IPA: [a'rona], Aruna in dialetto novarese, Aron-a in piemontese) è un comune italiano di 13 693 abitanti della provincia di Novara, in Piemonte. Sesto comune della provincia per popolazione, è un centro turistico-terziario sulle sponde del lago Maggiore, il cui sviluppo è stato favorito dalla sua posizione sulla via del Sempione e dal collegamento autostradale e ferroviario con Milano. Nel comune si trova il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, compreso tra i "siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi", dal 2011 nell'elenco del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO

