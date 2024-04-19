Animale strisciante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animale strisciante' è 'Serpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERPE

Perché la soluzione è Serpe? Una serpe è un animale che si caratterizza per il suo modo di muoversi, strisciando sul terreno grazie a un corpo allungato e privo di zampe. Questo animale appartiene alla famiglia dei rettili e si adatta a vari ambienti, spesso nascosto tra l'erba o sotto le rocce. La sua pelle liscia e spesso squamosa facilita lo scivolamento, permettendogli di muoversi agilmente. La serpe svolge un ruolo importante nell'ecosistema controllando le popolazioni di roditori e altri piccoli animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Animale strisciante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Animale strisciante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Serpe

Se la definizione "Animale strisciante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Animale strisciante" conferma che la soluzione 'Serpe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Serpe

S Savona E Empoli R Roma P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Animale strisciante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Serpe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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