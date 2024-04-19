È addetto a lavori pesanti

Home / Soluzioni Cruciverba / È addetto a lavori pesanti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È addetto a lavori pesanti' è 'Inserviente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INSERVIENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È addetto a lavori pesanti" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È addetto a lavori pesanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Inserviente? Una persona inserviente è qualcuno coinvolto in compiti faticosi o gravosi, spesso richiedendo sforzo fisico considerevole. Questo termine si riferisce a chi si dedica a attività impegnative, svolgendo lavori pesanti senza esitazioni. La sua presenza è fondamentale in contesti dove sono richieste capacità di resistenza e impegno intenso, dimostrando dedizione nel portare avanti compiti difficili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È addetto a lavori pesanti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Inserviente

Questa pagina è dedicata alla definizione "È addetto a lavori pesanti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È addetto a lavori pesanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Inserviente:

I Imola N Napoli S Savona E Empoli R Roma V Venezia I Imola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È addetto a lavori pesanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lavori pesantiNon vi può entrare chi non è addetto ai lavoriLo sono i lavori pesantiUn operaio addetto a vari lavoriGravato da pesanti oneri economici