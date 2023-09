Lavori pesanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavori pesanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FATICHE

Significato/Curiosita : Lavori pesanti

Sono una razza equina forestale, storicamente indispensabile per i lavori pesanti nei campi. in alcune regioni della foresta nera si può trovare il "gallo... Disambiguazione – "le fatiche di ercole" rimanda qui. se stai cercando il film con steve reeves, vedi le fatiche di ercole (film). le dodici fatiche (in greco dodekathlos)...