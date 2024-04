La Soluzione ♚ Abbellire una tela

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Abbellire una tela. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INCORNICIARE

Curiosità su Abbellire una tela: Dolori. quattro anni dopo gli chiese una nuova tela, ercole che uccide gli uccelli di stinfalo, per abbellire una sala del suo castello, e di nuovo si... La morte di Marat, anche noto come Marat assassinato (La Mort de Marat), è un dipinto a olio su tela (165×128 cm) di Jacques-Louis David, realizzato nel 1793 e conservato nel museo reale delle belle arti del Belgio di Bruxelles.

Altre Definizioni con incorniciare; abbellire; tela;