La Soluzione ♚ Abbellire con elementi decorativi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbellire con elementi decorativi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORNARE

Curiosità su Abbellire con elementi decorativi: elementi decorativi e profumi sintetici. si chiama potpourri anche il recipiente - a forma di ciotola, oppure di piccola scatola o di barattolo con coperchio... Ornaro è una frazione del comune italiano di Torricella in Sabina, in provincia di Rieti.

