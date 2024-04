La Soluzione ♚ Abbattere una porta

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Abbattere una porta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCARDINARE

Curiosità su Abbattere una porta: maddie, sul vetro della porta, gli scrive di provarci, chiamandolo codardo. l'assassino cerca allora di abbattere la porta. maddie lascia un messaggio... Mademoiselle (, Ah-ga-ssiLR), noto anche come The Handmaiden, è un film del 2016 diretto da Park Chan-wook. Ispirato al romanzo inglese Ladra, scritto da Sarah Waters e ambientato nella Londra del 1862, il lungometraggio è invece ambientato nella Corea del Sud degli anni '30 durante l'occupazione giapponese.

