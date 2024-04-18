Oggi è detta Myanmar

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Oggi è detta Myanmar' è 'Birmania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIRMANIA

Perché la soluzione è Birmania? Myanmar è il nome internazionale che identifica il paese situato nel sud-est asiatico, conosciuto anche come Birmania. Questa denominazione deriva dalla sua storia coloniale e dalla volontà di adottare un nome che rifletta l'identità nazionale. La scelta di chiamarla Myanmar rappresenta un riconoscimento delle sue radici culturali e storiche, distinguendola da altri riferimenti coloniali. La presenza di entrambi i nomi nel contesto internazionale evidenzia la complessità della sua identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oggi è detta Myanmar". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Oggi è detta Myanmar nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Birmania

Per risolvere la definizione "Oggi è detta Myanmar", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oggi è detta Myanmar" conferma che la soluzione 'Birmania' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Birmania

B Bologna I Imola R Roma M Milano A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oggi è detta Myanmar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Birmania' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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