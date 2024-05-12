Oggi è detta Nuova Guinea

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Oggi è detta Nuova Guinea' è 'Papuasia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPUASIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Oggi è detta Nuova Guinea" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oggi è detta Nuova Guinea". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Papuasia? Papuasia è una vasta regione geografica che si estende principalmente sull'isola di Nuova Guinea, una delle più grandi e complesse del mondo. Questa area comprende diverse nazioni e territori, caratterizzate da una grande diversità culturale, linguistica e biologica. La regione si distingue per il suo paesaggio selvaggio e le tradizioni antiche ancora vive tra le popolazioni indigene. La presenza di molte tribù e ambienti naturali incontaminati rende questa zona unica nel suo genere.

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Oggi è detta Nuova Guinea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Papuasia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Oggi è detta Nuova Guinea" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oggi è detta Nuova Guinea" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Papuasia:

P Padova A Ancona P Padova U Udine A Ancona S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oggi è detta Nuova Guinea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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