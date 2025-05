Il nome di Togliatti nei cruciverba: la soluzione è Palmiro

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome di Togliatti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome di Togliatti' è 'Palmiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALMIRO

Curiosità e Significato di "Palmiro"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Palmiro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Palmiro? Palmiro Togliatti è stata una figura di spicco della politica italiana del ventesimo secolo, noto per il suo ruolo come leader del Partito Comunista Italiano. Il suo nome è spesso associato a importanti eventi storici e trasformazioni sociali del paese. Con il suo contributo, ha influenzato profondamente la sinistra italiana e la cultura politica in Italia.

Come si scrive la soluzione Palmiro

Se "Il nome di Togliatti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

L Livorno

M Milano

I Imola

R Roma

O Otranto

