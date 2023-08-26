Il Togliatti che fu a capo del Partito Comunista nei cruciverba: la soluzione è Palmiro

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Togliatti che fu a capo del Partito Comunista

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Togliatti che fu a capo del Partito Comunista' è 'Palmiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALMIRO

Curiosità e Significato di Palmiro

Vuoi sapere di più su Palmiro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Palmiro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu il giornale del Partito Comunista SovieticoQuello del Partito Comunista fu di Marx ed EngelsIl partito che fu guidato da Giorgio AlmiranteFu a lungo il capo dell OLPFu il partito di Enrico Berlinguer

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Palmiro

Hai trovato la definizione "Il Togliatti che fu a capo del Partito Comunista" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

M Milano

I Imola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L T N I A M O C M S E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERCANTILISMO" MERCANTILISMO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.