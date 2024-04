La Soluzione ♚ Mettersi all opera

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AGIRE

Curiosità su Mettersi all opera: Almeno a loro di salvarsi. la bambina è reticente ma alla fine accetta di mettersi in salvo e da lontano assiste all'uccisione di sua madre da parte di quegli... La capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare.

