Intenso desiderio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Intenso desiderio' è 'Bramosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRAMOSIA

ALTRE SOLUZIONI: BRAMOSITÀ

Perché la soluzione è Bramosia? La bramosia rappresenta un forte desiderio che spinge una persona a cercare con insistenza qualcosa di particolare. Questa emozione si manifesta attraverso un bisogno ardente di ottenere o possedere ciò che si desidera, spesso accompagnato da una sensazione di insoddisfazione o di tensione. La bramosia può riguardare beni materiali, opportunità o emozioni, e si distingue per la sua intensità e il carattere irrefrenabile che la contraddistingue. È un sentimento che muove le azioni e le scelte di molti individui.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intenso desiderio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Intenso desiderio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bramosia

La soluzione associata alla definizione "Intenso desiderio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intenso desiderio" conferma che la soluzione 'Bramosia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bramosia

B Bologna R Roma A Ancona M Milano O Otranto S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intenso desiderio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bramosia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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