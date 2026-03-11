Muffa dell uva

SOLUZIONE: OIDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Muffa dell uva" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Muffa dell uva". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Oidio? L’oidio è una malattia fungina che colpisce le piante di vite, causando una formazione di muffa biancastra sulla superficie delle foglie, dei grappoli e dei tralci. La sua presenza compromette la crescita e la qualità dell’uva, riducendo la produzione e alterando il sapore del prodotto finale. Questa patologia si sviluppa in condizioni di umidità elevata e temperature miti, diffondendosi rapidamente se non viene controllata tempestivamente. La prevenzione e il trattamento sono fondamentali per mantenere la salute della vite.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Muffa dell uva" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Muffa dell uva" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Oidio:

O Otranto I Imola D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Muffa dell uva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

