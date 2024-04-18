Lo era Saladino

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo era Saladino' è 'Sultano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SULTANO

Perché la soluzione è Sultano? Saladino fu un celebre sultano, leader di grande rilievo nel medioevo, noto per le sue imprese militari e politiche nel mondo islamico. La sua figura rappresenta un esempio di sovrano che ha unito diverse tribù e territori sotto il suo comando, dimostrando abilità strategiche e carisma. Come sultano, esercitava autorità assoluta e aveva il controllo su un vasto impero, promuovendo anche riforme culturali e religiose. La sua presenza nel panorama storico rimane significativa per le sue capacità di leadership.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era Saladino". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo era Saladino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sultano

La definizione "Lo era Saladino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era Saladino" conferma che la soluzione 'Sultano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sultano

S Savona U Udine L Livorno T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era Saladino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sultano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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