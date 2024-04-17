Lo era il feroce Saladino

SOLUZIONE: SULTANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo era il feroce Saladino" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era il feroce Saladino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sultano? Il Saladino, noto sovrano del XII secolo, è ricordato come un sovrano coraggioso e strategico, che ha unificato le terre musulmane contro le crociate. La sua figura si collega strettamente al ruolo di sultano, titolo che indicava il governante supremo di un sultanato, responsabile della leadership politica e militare. La sua salda posizione di potere e il rispetto che ha conquistato derivano dalla sua capacità di guidare con fermezza e giustizia.

La soluzione associata alla definizione "Lo era il feroce Saladino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era il feroce Saladino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sultano:

S Savona U Udine L Livorno T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era il feroce Saladino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

