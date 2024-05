La Soluzione ♚ Divide in due Parigi

: SENNA

Curiosità su Divide in due parigi: Notre-dame (in italiano nostra signora; in francese: cathédrale notre-dame, pronuncia [nt dam]) è il principale luogo di culto cattolico di parigi, chiesa... La Senna (in francese Seine /sn/) è uno dei principali fiumi della Francia. La lunghezza approssimativa del fiume è di 776,6 km, le sue fonti sono in Borgogna, a 470 m d'altitudine, a Saint-Germain-Source-Seine sull'altopiano di Langres, e la foce è nella Manica, a Nord della Francia, presso Le Havre.

