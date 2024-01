La definizione e la soluzione di: Prudenza saggezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: prudenza è una delle quattro virtù cardinali della morale occidentale, sin dall'antichità greca e romana. nella filosofia platonica è detta "saggezza"...

Italiano

Sostantivo

assennatezza f sing (pl.: assennatezze)

l'essere assennato (per estensione) determinazione con consapevolezza (per estensione) con il sostegno della lungimiranza nonché di un sentimento intenso e positivo immediato, è ciò che porta le persone a fare più del necessario per gli amati

Sillabazione

as | sen | na | téz | za

Pronuncia

IPA: /assenna'tettsa/

Etimologia / Derivazione

da assennato

Sinonimi

giudizio, senno, buonsenso, saggezza, avvedutezza, criterio, prudenza, discernimento

( per estensione ) coraggio

coraggio (per estensione) zelo

Contrari

sconsideratezza, avventatezza

(per estensione) (senso figurato) instabilità, insicurezza

Termini correlati