Aeroporto di Parigi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Aeroporto di Parigi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORLY

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Copia

Curiosità su Aeroporto di parigi: l'aeroporto di parigi charles de gaulle è un aeroporto francese, situato nelle vicinanze della capitale, parigi. è il più grande e più trafficato aeroporto... L'Aeroporto di Orly (IATA: ORY, ICAO: LFPO) è un aeroporto francese ubicato 14 km a sud di Parigi, nella regione Île-de-France. È essenzialmente utilizzato per i voli nazionali, europei e i voli con destinazione Maghreb, Medio Oriente, i dipartimenti e regioni d'oltremare francesi. L'aeroporto di Orly è il secondo aeroporto francese per traffico aereo dopo l'aeroporto di Parigi Roissy - Charles-de-Gaulle, e il decimo in Europa, con 229 335 voli all'anno nel 2006. È suddiviso in due terminal principali: il terminal Sud e il terminal Ouest (4 sale); dispone in tutto di tre piste. L'aeroporto possiede anche un terminal merci e un hangar di ...

