Danno miele
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Danno miele' è 'Api'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: API
Come completare la definizione
- Definizione: Danno miele
- Risposta: API
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: I
La risposta alla definizione 'Danno miele'
Questa pagina è dedicata alla definizione "Danno miele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Api'.
Schemi utili per Api
- Schema parole: 3
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: A__
- Schema finale: API
Le 3 lettere della soluzione Api
La soluzione 'Api' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Danno miele". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola danno: Boschi di alberi che danno samare Danno elasticità ai muscoli Farmaci che danno febbre
Definizioni con la parola miele: L insetto giallo e nero che fa il miele La caratteristica dello zucchero e del miele Le api lo elaborano per ottenere il miele
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V P E I S A