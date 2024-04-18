Danno miele

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Danno miele' è 'Api'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: API

Come completare la definizione

  • Definizione: Danno miele
  • Risposta: API
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: A__
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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La risposta alla definizione 'Danno miele'

Questa pagina è dedicata alla definizione "Danno miele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Api'.

Schemi utili per Api

  • Schema parole: 3
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: A__
  • Schema finale: API

Le 3 lettere della soluzione Api

A Ancona
P Padova
I Imola

La soluzione 'Api' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Danno miele". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola danno: Boschi di alberi che danno samare Danno elasticità ai muscoli Farmaci che danno febbre 

Definizioni con la parola miele: L insetto giallo e nero che fa il miele La caratteristica dello zucchero e del miele Le api lo elaborano per ottenere il miele 

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