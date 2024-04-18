Danno miele

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Danno miele' è 'Api'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: API

Come completare la definizione Definizione: Danno miele

Danno miele Risposta: API

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: A__

A__ Inizia con: A

A Finisce con: I

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La risposta alla definizione 'Danno miele'

Questa pagina è dedicata alla definizione "Danno miele" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Api'.

Schemi utili per Api

Schema parole: 3

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: A__

Schema finale: API

Le 3 lettere della soluzione Api

A Ancona P Padova I Imola

La soluzione 'Api' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Danno miele". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.