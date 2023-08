È utile per l aspirapolvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È utile per l aspirapolvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROLUNGA

Significato/Curiosita : E utile per l aspirapolvere

Disambiguazione – se stai cercando l'apparecchio per la pulizia delle stufe e del camino, vedi aspiracenere. lo aspirapolvere è un'apparecchiatura destinata alle pulizie... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. in elettrotecnica, una prolunga è un cavo elettrico, con alle estremità una presa volante ed una spina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È utile per l aspirapolvere : utile; aspirapolvere; Inutile in poesia; utile per il morale; Un peso inutile ; È caprina quella di una discussione inutile ; Inutile privo di efficacia; La parente povera dell aspirapolvere ; L aspirapolvere oltremanica: __ cleaner ing;

Cerca altre Definizioni