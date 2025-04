Sono le parti terminali degli ombrelli - Soluzione Cruciverba: Puntali

PUNTALI

Lo sapevi che? Magasa: Magàsa (Magàsa in dialetto bresciano) è un comune italiano di 102 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. È situato a nord-est del capoluogo, al confine col Trentino, cui è storicamente legato. È il comune della provincia di Brescia meno popolato. Vanta anche il primato di comune con l'età media più alta della provincia (58 anni), quinto in Lombardia e 45º nazionalmente.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.