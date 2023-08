In cima agli ombrelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima agli ombrelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTALI

Significato/Curiosita : In cima agli ombrelli

L'ombrella è un tipo di infiorescenza racemosa in cui tutti i fiori hanno peduncolo di lunghezza più o meno uguale, tipica delle piante appartenenti alla... Simili sono utilizzate anche nella musica orientale, come per il rebab. i puntali sono usualmente appoggiati su un punto del pavimento e sono spesso ricoperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

