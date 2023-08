Un disegnatore satirico italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un disegnatore satirico italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALTAN

Significato/Curiosita : Un disegnatore satirico italiano

1865 – roma, 10 gennaio 1937) è stato un giornalista ed uno dei maggiori caricaturisti e disegnatori satirici italiani. nacque a montelupone in provincia... – se stai cercando altri significati, vedi altan (disambigua). altan, pseudonimo di francesco tullio-altan (treviso, 30 settembre 1942), è un fumettista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un disegnatore satirico italiano : disegnatore; satirico; italiano; Stefano disegnatore ; Un triangolo per il disegnatore ; La usa il disegnatore per cancellare; Serve al disegnatore ; Schizzi del disegnatore ; L Antonio scrittore satirico e paroliere; Cabarettista satirico USA di culto morto nel 1994; Uno Stefano fumettista satirico che ne fa; Il premio satirico per le ricerche più stravaganti; Spettacolo satirico d imitazione di una persona; Il Luigi generale italiano della Grande Guerra; Fumetto anni 60 italiano epigono di Diabolik; Il capo del governo italiano Presidente del; Un liquore italiano di colore rosso scarlatto; La O dell ente italiano CONI;

Cerca altre Definizioni