Sentenze memorabili

Home / Soluzioni Cruciverba / Sentenze memorabili

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sentenze memorabili' è 'Detti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETTI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Detti? Le detti sono frasi brevi e significative che racchiudono saggezza, esperienze o verità universali. Spesso tramandate di generazione in generazione, queste espressioni si distinguono per la loro capacità di riassumere concetti complessi in poche parole. Le detti sono utilizzate per insegnare, motivare o riflettere su aspetti della vita quotidiana. La loro forza risiede nella semplicità e nell’immediatezza con cui comunicano messaggi profondi e duraturi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sentenze memorabili". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sentenze memorabili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Detti

La soluzione associata alla definizione "Sentenze memorabili" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sentenze memorabili" conferma che la soluzione 'Detti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Detti

D Domodossola E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sentenze memorabili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Detti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Motti sentenzeBrevi frasi sentenzioseFrasi che si citanoUn esecutore di sentenze capitaliEseguiva sentenze capitaliRacconta i fatti memorabili dell umanitàScrisse una celebre racolta in latino di fatti e detti memorabiliSi presentano contro le sentenze