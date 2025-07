Brevi frasi sentenziose nei cruciverba: la soluzione è Detti

Home / Soluzioni Cruciverba / Brevi frasi sentenziose

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Brevi frasi sentenziose' è 'Detti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DETTI

Curiosità e Significato di Detti

Hai risolto il cruciverba con Detti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Detti.

Perché la soluzione è Detti? Detti sono frasi brevi e spesso proverbiali che esprimono saggezza, verità o osservazioni sulla vita in modo conciso e memorabile. Sono spesso usati per trasmettere insegnamenti o opinioni in modo immediato e incisivo. Queste espressioni si trovano in molte culture e vengono condivise per far riflettere o offrire consigli pratici. In definitiva, i detti sono piccoli capolavori di saggezza popolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È onnipresente nelle frasi dell egocentricoFrasi da spacconiFrasi d apprezzamentoIl generale francese da cui derivano le frasi scontateBrevi annotazioni scritte ai margini di un testo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Detti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Brevi frasi sentenziose", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A U G A C A R I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NICARAGUA" NICARAGUA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.