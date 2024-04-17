La salgariana tigre della Malesia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La salgariana tigre della Malesia' è 'Sandokan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANDOKAN

Perché la soluzione è Sandokan? Sandokan è un personaggio letterario creato da Emilio Salgari, noto come la tigre della Malesia per la sua forza, coraggio e spirito indomito. Descritto come un pirata e leader dei corsari malaysiani, incarna i valori della lotta contro le ingiustizie e la difesa del proprio popolo. La sua figura simbolizza il coraggio e l’orgoglio delle terre orientali, diventando un’icona della letteratura avventurosa. La sua storia affascina ancora oggi molti appassionati di romanzi d’avventura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La salgariana tigre della Malesia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La salgariana tigre della Malesia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sandokan

Quando la definizione "La salgariana tigre della Malesia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La salgariana tigre della Malesia" conferma che la soluzione 'Sandokan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sandokan

S Savona A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto K Kappa A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La salgariana tigre della Malesia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sandokan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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