Il circuito sede del Gran Premio della Malesia del Motomondiale - Cruciverba

Sepang è un circuito automobilistico e motociclistico situato a Sepang, in Malesia. È noto soprattutto per essere la sede del Gran Premio della Malesia del Motomondiale, una delle tappe più attese del campionato di MotoGP. Il circuito di Sepang è famoso per la sua moderna infrastruttura e il layout impegnativo, caratterizzato da curve veloci e lunghe rettilinee. Ospita anche altri importanti eventi automobilistici e motociclistici internazionali. La pista è apprezzata dai piloti per le sfide tecniche che offre e per il clima caldo e umido che aggiunge ulteriori elementi di difficoltà alle gare. Sepang è diventato un'iconica destinazione per gli appassionati di motorsport in tutto il mondo.

