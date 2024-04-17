Si fa a piedi scalzi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fa a piedi scalzi' è 'Guado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUADO

Perché la soluzione è Guado? Il guado è un'azione che consiste nel attraversare un corso d'acqua camminando senza calzature, spesso in modo rapido e diretto. Questa pratica permette di superare fiumi o ruscelli senza l'uso di barche o ponti, richiedendo attenzione e equilibrio. Attraversare a guado richiede familiarità con il terreno e preparazione per evitare scivolamenti o incidenti. È un metodo tradizionale impiegato in molte culture e situazioni di emergenza, dimostrando una modalità semplice di attraversamento naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si fa a piedi scalzi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si fa a piedi scalzi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Guado

La soluzione associata alla definizione "Si fa a piedi scalzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si fa a piedi scalzi" conferma che la soluzione 'Guado' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Guado

G Genova U Udine A Ancona D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si fa a piedi scalzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guado' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passaggio... nell acquaUn passaggio con i piedi a bagnoPassaggio all asciutto del fiumeTrattamento ai piedi si fa tenendoli in acquaSi fa... mettendo i piedi a bagnoSi fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si faSi fa a un botteghino