Passaggio... nell acqua nei cruciverba: la soluzione è Guado

Home / Soluzioni Cruciverba / Passaggio... nell acqua

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Passaggio... nell acqua' è 'Guado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUADO

Curiosità e Significato di Guado

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Guado, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Guado? Guado è un termine che indica un passaggio attraverso l'acqua, come un guado di un fiume o di un torrente, utilizzato per attraversare senza l'uso di un ponte. È spesso associato a un percorso breve e naturale, fondamentale nella navigazione e nei viaggi antichi. In senso figurato, rappresenta un passaggio delicato o un momento di transizione difficile da superare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quelli nell acqua durano pocoSi protende nell acquaSpecchio d acqua nell isola di OrtigiaLa leva che ha il fulcro nell acquaSi può sciogliere nel mercurio e nell acqua regia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Guado

Non riesci a risolvere la definizione "Passaggio... nell acqua"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

U Udine

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O A S L T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSTOLA" COSTOLA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.