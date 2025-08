Si fa... mettendo i piedi a bagno nei cruciverba: la soluzione è Pediluvio

PEDILUVIO

Curiosità e Significato di Pediluvio

Hai risolto il cruciverba con Pediluvio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Pediluvio.

Perché la soluzione è Pediluvio? Il termine pediluvio indica un trattamento di benessere che consiste nell'immergere i piedi in acqua calda, spesso arricchita con oli o sali aromatici, per rilassare e alleviare stanchezza e tensione. È un modo semplice e piacevole per prendersi cura di sé, favorendo il rilassamento muscolare e migliorando la circolazione. Insomma, una coccola per i piedi e per il corpo.

Come si scrive la soluzione Pediluvio

Hai davanti la definizione "Si fa... mettendo i piedi a bagno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

L Livorno

U Udine

V Venezia

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

