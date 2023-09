Un antica città della Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antica città della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIRENE

Significato/Curiosita : Un antica citta della libia

Una città della libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. la città conta 50 345 abitanti. un tempo la città fu la capitale della cirenaica... Del dio realizzata da fidia. di cirene, o di una località limitrofa, sarebbe stato originario simone, detto "il cireneo" cioè colui che durante il calvario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

