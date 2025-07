Un negozio affollato nella brutta stagione nei cruciverba: la soluzione è Farmacia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un negozio affollato nella brutta stagione' è 'Farmacia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARMACIA

Curiosità e Significato di Farmacia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Farmacia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Farmacia.

Perché la soluzione è Farmacia? La parola farmacia indica un negozio dove si trovano medicinali, prodotti per la salute e il benessere. Spesso affollata, specialmente durante la brutta stagione, diventa un punto di riferimento per chi cerca cure rapide o prodotti specifici. La farmacia è un luogo importante per prendersi cura di sé, offrendo assistenza e prodotti essenziali nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Farmacia

Hai davanti la definizione "Un negozio affollato nella brutta stagione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

