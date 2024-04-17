Negare un merito a chi ce l ha nei cruciverba: la soluzione è Misconoscere

Sara Verdi | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Negare un merito a chi ce l ha' è 'Misconoscere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISCONOSCERE

Curiosità e Significato di Misconoscere

La parola Misconoscere è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Misconoscere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi ce l ha porta rancoreCe l ha l ombrello ma anche la chitarraCe l ha fisso l ossessionatoCe l ha chi viene da destraNon ce l ha chi vagabonda

Come si scrive la soluzione Misconoscere

Hai davanti la definizione "Negare un merito a chi ce l ha" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 12 lettere della soluzione Misconoscere:
M Milano
I Imola
S Savona
C Como
O Otranto
N Napoli
O Otranto
S Savona
C Como
E Empoli
R Roma
E Empoli

