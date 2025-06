In modo considerevole nei cruciverba: la soluzione è Notevolmente

NOTEVOLMENTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Notevolmente più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Notevolmente.

Perché la soluzione è Notevolmente? Notevolmente indica qualcosa che avviene in modo importante, rilevante o sorprendente rispetto alla norma. È usato per sottolineare un cambiamento, un progresso o un risultato che si distingue per la sua entità o portata. In pratica, descrive situazioni o effetti che si manifestano in modo evidente e significativo, lasciando un segno particolare. È un termine utile per esprimere l'entità di un mutamento o di un risultato eccezionale.

N Napoli

O Otranto

T Torino

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

