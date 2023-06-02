Antica città bavarese col Schaezlerpalais

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Antica città bavarese col Schaezlerpalais' è 'Augusta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUGUSTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica città bavarese col Schaezlerpalais" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica città bavarese col Schaezlerpalais". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Augusta? Augusta è una città storica situata in Baviera, nota per il suo ricco patrimonio culturale e architettonico. La sua origine risale all'epoca romana, e nel corso dei secoli ha mantenuto un ruolo importante nel contesto regionale. Tra i luoghi di interesse si trova il palazzo Schaezler, testimonianza della sua eleganza passata. La città rappresenta un punto di riferimento per chi desidera conoscere le radici storiche di questa zona. La sua atmosfera affascinante invita a scoprire le sue tradizioni e monumenti.

La soluzione associata alla definizione "Antica città bavarese col Schaezlerpalais" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica città bavarese col Schaezlerpalais" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Augusta:

A Ancona U Udine G Genova U Udine S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica città bavarese col Schaezlerpalais" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

