La ferita più trascurabile nei cruciverba: la soluzione è Abrasione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La ferita più trascurabile' è 'Abrasione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABRASIONE

Curiosità e Significato di Abrasione

Perché la soluzione è Abrasione? L'abrasione è una ferita superficiale causata dallo sfregamento o dall'attrito sulla pelle, che riga o asporta le cellule epidermiche senza coinvolgere i livelli più profondi. Sebbene possa sembrare lieve, richiede attenzione per prevenire infezioni e favorire una pronta guarigione. È importante pulirla accuratamente e proteggerla adeguatamente, anche se si tratta di una lesione apparentemente trascurabile.

Come si scrive la soluzione Abrasione

A Ancona

B Bologna

R Roma

A Ancona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

