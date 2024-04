La definizione e la soluzione di 6 lettere: Borseggio compiuto al volo. SCIPPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il borseggio è una forma di furto di denaro o altri oggetti di valore dalle tasche o dall'interno di un contenitore che la vittima porta con sé o addosso, senza che questa se ne accorga nel momento in cui viene compiuto. Può richiedere una notevole destrezza e un talento per il misdirection. Un ladro che opera in questo modo è conosciuto come borseggiatore. Il borseggio è simile allo scippo ma si differenzia in quanto quest'ultimo avviene con azione generalmente violenta o rapida e non all'insaputa della vittima, e riguarda l'intero oggetto (borsa, orologio ecc.).

scippo m sing (pl.: scippi)

(diritto) furto realizzato strappando una borsa a qualcuno con velocità e brutalità (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

scippo

prima persona singolare dell'indicativo presente di scippare

Sillabazione

scìp | po

Pronuncia

IPA: /'ippo/

Etimologia / Derivazione

voce napoletana, derivazione di scippare ossia "strappare"

Sinonimi