La definizione e la soluzione di: La commette l impreciso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Massimo che si commette nel calcolo del seno è circa ~0.061 (s201 = -1.0368 invece di -0.9757). per n = 1024, l'errore massimo che si commette nel calcolo...

La frase Nomen omen (o al plurale nomina sunt omina) è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa "il nome è un presagio", "un nome un destino", "il destino nel nome", "di nome e di fatto" e deriva dalla credenza dei Romani che nel nome della persona fosse indicato il suo destino. La frase deriva originariamente dal poeta comico romano Plauto, che usò la frase nomen atque omen (ossia "nome e allo stesso tempo anche premeditazione") in un passo della sua commedia Persa (Il persiano).

La locuzione è oggi impiegata, spesso in modo scherzoso, per fare riferimento a caratteristiche personali o professionali che sono richiamate dal nome stesso dell'individuo (es. una persona allegra che si chiama Felice, una pescivendola di nome Alice, etc).

Italiano

Sostantivo

inesattezza f sing (pl.: inesattezze)

ciò che è inesatto

Sillabazione

i | ne | sat | téz | za

Pronuncia

IPA: /inezat'tettsa/

Etimologia / Derivazione

deriva da inesatto

Sinonimi

imprecisione, improprietà, scorrettezza

sbaglio, errore, svista, cantonata, abbaglio

Contrari