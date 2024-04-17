Si carica di tabacco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si carica di tabacco' è 'Pipa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIPA

Perché la soluzione è Pipa? La pipa è un oggetto utilizzato per fumare, caratterizzato da un bocchino e un recipiente in cui si inserisce il tabacco. Questa attività richiede di riempire la pipa con il tabacco, che si carica all’interno del suo calice, permettendo di accenderlo e fumarlo. La pipa è spesso associata a pratiche di relax e di tradizione, e il suo utilizzo implica una certa cura nella preparazione del tabacco. La sua presenza evoca atmosfere di altri tempi e di convivialità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si carica di tabacco". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si carica di tabacco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pipa

La soluzione associata alla definizione "Si carica di tabacco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si carica di tabacco" conferma che la soluzione 'Pipa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pipa

P Padova I Imola P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si carica di tabacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pipa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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